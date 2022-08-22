В Николаеве и Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги 22 августа, 04:31 Обстрел Николаева 16 августа (Фото:t.me/senkevichonline)

В ночь на 22 августа в Николаеве и Харькове были слышны звуки взрывов. В городах объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Суспильне.



«В Николаеве и Харькове прогремели взрывы», — говорится в сообщении.

Граждане должны немедленно пройти в укрытие и не подвергать себя и своих близких опасности.

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Выходить из хранилищ можно лишь после сигнала об отбое воздушной тревоги.

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