В Николаеве и Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги
Обстрел Николаева 16 августа (Фото:t.me/senkevichonline)
В ночь на 22 августа в Николаеве и Харькове были слышны звуки взрывов. В городах объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает Суспильне.
«В Николаеве и Харькове прогремели взрывы», — говорится в сообщении.
Граждане должны немедленно пройти в укрытие и не подвергать себя и своих близких опасности.
Выходить из хранилищ можно лишь после сигнала об отбое воздушной тревоги.
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