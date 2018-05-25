25 мая 2018, пятница

В Николаеве горит мусорная свалка, есть угроза обрушения

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Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке
Фото: Новости-N

Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке

В пятницу, 25 мая, в Николаеве вспыхнул масштабный пожар на городском полигоне бытовых отходов в районе Великая Корениха.

Как сообщают Новости-N, из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров.

По словам пожарных, существует реальная угроза обрушения горящей горы мусора. Ее высота превышает 20 метров.

Облако дыма от пожара ветер относит в сторону лимана, в направлении Корабельного района Николаева.

Напомним, что в мае 2016 года на свалке в селе Великие Грибовичи Жовковского района Львовской области произошел пожар. Во время тушения на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

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