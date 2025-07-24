СБУ заявила о задержании двух агентов РФ, которые готовили двойной теракт возле областного ТЦК в Николаеве

Подготовкой теракта в Николаеве занимались двое агентов ФСБ, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что задержала агентов страны-агрессора России, которые готовили двойной теракт возле областного ТЦК в Николаеве.

В СБУ сообщили, что план врага заключался в том, чтобы сначала взорвать самодельное взрывное устройство возле админздания ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Таким образом, россияне хотели убить максимальное количество людей, пояснили в СБУ. По данным следствия, подготовкой теракта занимались двое агентов ФСБ, которые действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

Одним из фигурантов оказался 38-летний житель Кировоградской области, которого спецслужбы РФ заметили, когда тот писал антиукраинские комментарии в социальных сетях. После вербовки его задачей было снарядить взрывчатку и заложить ей в схроны.

После этого, российский куратор передал геолокацию тайников исполнителю запланированного теракта. Им оказался 18-летний житель Киевской области, которого ФСБ нашла в Telegram-каналах по поиску «легких денег».

Юноша забрал из схронов в Херсоне и Николаеве две взрывчатки. Одну из них он спрятал в мусорной урне возле ТЦК, другую — заложил рядом. В этот момент сотрудники СБУ задержали злоумышленника «на горячем» и сорвали планы РФ.

СБУ отметила, что на месте изъяла телефон фигуранта, который он пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Другого агента задержали по месту жительства. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы.