«Есть идея». В Николаеве думают над укреплением обороны на случай наступления оккупантов — Виталий Ким 15 марта, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Власти обсуждают возможность укрепления обороны Николаева (Фото:Николаевский городской совет)

В Николаеве обсуждают идеи укрепления обороны города на случай наступления российских оккупантов.



Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Есть одна идея по обороне города, всем понравится. Я сейчас ее изучаю с точки зрения технической, координирую с военными и инженерными сетями. Проработаю — и вечером, пожалуй, попрошу помощи у наших друзей-одесситов…В принципе, хороший план", — отметил он.

По словам главы региона, ночью в Николаеве был ряд взрывов, ущерб выясняется. Также были удары по селам.

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