Атака Шахедов. В Николаеве зафиксировано попадание в пятиэтажку и детсад: трое пострадавших 13 мая, 09:04 Последствия российской атаки 13 мая на Николаев (Фото:ГСЧС Николаевской области/Facebook)

В ночь на 13 мая российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами Shahed-136/131. Из-за попадания в пятиэтажку три человека пострадали.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Из-за попадания боеприпасов повреждение получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возникли пожары на обоих объектах, которые были оперативно ликвидированы. Три человека пострадали», — отметил Ким.

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По его словам, в Николаевской области был сбит один вражеский БПЛА.

Атака на Николаев 13 мая

Ким добавил, что вчера, 12 мая, россияне нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.

В ночь на субботу, 13 мая, Россия совершила новую воздушную атаку по Украине. В Хмельницкой области зафиксировано попадание по критической инфраструктуре. В Киевской и Львовской областях сработало ПВО.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силы ПВО уничтожили все вражеские дроны, которую держали курс на столицу.

