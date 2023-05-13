Атака Шахедов. В Николаеве зафиксировано попадание в пятиэтажку и детсад: трое пострадавших

13 мая, 09:04
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Последствия российской атаки 13 мая на Николаев (Фото:ГСЧС Николаевской области/Facebook)

Последствия российской атаки 13 мая на Николаев (Фото:ГСЧС Николаевской области/Facebook)

В ночь на 13 мая российские оккупанты атаковали Николаев ударными дронами Shahed-136/131. Из-за попадания в пятиэтажку три человека пострадали.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Из-за попадания боеприпасов повреждение получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии. В результате обстрела возникли пожары на обоих объектах, которые были оперативно ликвидированы. Три человека пострадали», — отметил Ким.

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По его словам, в Николаевской области был сбит один вражеский БПЛА.

Атака на Николаев 13 мая

ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области
ГСЧС Николаевской области

Ким добавил, что вчера, 12 мая, россияне нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.

В ночь на субботу, 13 мая, Россия совершила новую воздушную атаку по Украине. В Хмельницкой области зафиксировано попадание по критической инфраструктуре. В Киевской и Львовской областях сработало ПВО.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силы ПВО уничтожили все вражеские дроны, которую держали курс на столицу.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Николаев Николаевская область Пострадавшие Виталий Ким атака шахедов

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