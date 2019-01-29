В Николаеве десятки школ закрылись на карантин Вчера, 20:58 402 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com В Украине школы продолжают закрывать на карантин pixabay.com

В Николаеве во вторник, 29 января 17 школ закрыли на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По информации директоров школ, количество отсутствующих по болезни детей превысило 20%.

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Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем городского головы Владимиром Крыленко. Решение принято с целью предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемиологический порог в городе не превышен.

Ранее, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с четверга, 30 января в школах, ПТУ и учреждениях дополнительного образования города введут карантин.

В Киеве 36 школ закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ.