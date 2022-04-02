Ракетный удар по Николаевской ОГА: число погибших возросло до 35 человек, 34 человека пострадали
Последствия вражеского удара по зданию ОГА в Николаеве (Фото:ГСЧС)
Глава Николавской ОГА (ОВА) Виталий Ким сообщил о 35 погибших вследствие ракетного удара по зданию областной администрации в Николаеве. В ГСЧС говорят о 31 жертве и 34 пострадавших.
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«Жертв 32 от ракеты по ОДА», — написал Ким в Telegram, а затем обновил пост с данными о 35 погибших.
Как сообщили в ГСЧС, спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. Привлечены 35 человек и девять единиц техники.
Ранее в СМИ сообщали о 30 погибших.
Напомним, 29 марта российские войска нанесли удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.
Была разрушена центральная секция здания с первого по девятый этаж без последующего горения. Спасатели разбирают завалы уже третьи сутки.
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