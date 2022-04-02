Ракетный удар по Николаевской ОГА: число погибших возросло до 32 человек, 34 человека пострадали

2 апреля, 11:30
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Последствия вражеского удара по зданию ОГА в Николаеве (Фото:ГСЧС)

Последствия вражеского удара по зданию ОГА в Николаеве (Фото:ГСЧС)

Глава Николавской ОГА (ОВА) Виталий Ким сообщил о 32 погибших вследствие ракетного удара по зданию областной администрации в Николаеве. В ГСЧС сообщили о 31 жертве и 34 пострадавших.

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«Жертв 32 от ракеты по ОДА», — написал Ким в Telegram.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. От ГСЧС привлечены 35 человек и 9 единиц техники.

Видео дня
https://twitter.com/SESU_UA/status/1510169716261888001

Ранее в СМИ сообщали о 30 погибших.

Напомним, 29 марта российские войска нанесли удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. Спасатели разбирают завалы уже третьи сутки.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Николаев ГСЧС Ракетные удары Война России против Украины Виталий Ким

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