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В Николаеве чиновник Центра земельного кадастра вымогал взятки у участников боевых действий

Сегодня, 10:37
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В Николаеве чиновник Центра земельного кадастра вымогал взятки у участников боевых действий - фото

СБУ

Чиновник требовал взятки за выделение земельных участков

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве чиновника одного из филиалов Центра земельного кадастра.

Как сообщили в спецслужбе, его уличили в вымогательстве взяток у участников боевых действий.

Взамен чиновник обещал свое содействие в выделении земельных участков, которые им и так полагались по закону.

Задержание злоумышленника произошло непосредственно во время передачи ему последней части вымогаемой взятки.

Фото: СБУ

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Теги:   Участник боевых действий Николаев Коррупция Чиновники

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