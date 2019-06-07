В Николаеве чиновник Центра земельного кадастра вымогал взятки у участников боевых действий Сегодня, 10:37 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновник требовал взятки за выделение земельных участков СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве чиновника одного из филиалов Центра земельного кадастра.

Как сообщили в спецслужбе, его уличили в вымогательстве взяток у участников боевых действий.

Взамен чиновник обещал свое содействие в выделении земельных участков, которые им и так полагались по закону.

Задержание злоумышленника произошло непосредственно во время передачи ему последней части вымогаемой взятки.

Фото: СБУ

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.