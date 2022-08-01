«Нужно разобрать завалы». В Николаеве больница, которую обстреляли оккупанты, временно не будет принимать пациентов — мэр 1 августа, 17:44 Больница после обстрела (Фото:t.me/senkevichonline)

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что больница, которую в понедельник, 1 августа обстреляли оккупанты, временно не будет принимать пациентов.

«Некоторое время наша Больница скорой медицинской помощи не сможет принимать пациентов. Там нужно разобрать завалы разрушенного травмпункта и убрать из уцелевшей части опасные конструкции, демонтировать рамы поврежденных окон и вывезти весь мусор», - заявил он в Telegram.

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По его словам, у больницы разрушены также часть основного корпуса.

«Там тоже необходимо все привести в порядок. В уцелевших отделениях уберем все обломки, забьем окна и проверим оборудование, — заявил он.

Сенкевич добавил, что пациенты смогут получить медицинскую помощь в других лечебных заведениях города.

1 августа мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты снова обстреляли город. В разных районах города прогремели мощные взрывы.

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