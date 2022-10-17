В Николаеве оккупанты ударили по складу с фармацевтикой
Последствия обстрелов Николаева (Фото:Operational Command South/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты атаковали иранскими дронами в Николаеве склад и предприятие.
«Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве. На местах попаданий работают спасатели, идет борьба с огнем», — сообщили в командовании.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером в воскресенье, 16 октября, сообщил о прилетах по области. Часть вражеских дронов отработала ПВО.