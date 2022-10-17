В Николаеве оккупанты ударили по складу с фармацевтикой

17 октября, 04:04
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Последствия обстрелов Николаева (Фото:Operational Command South/Facebook)

Последствия обстрелов Николаева (Фото:Operational Command South/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты атаковали иранскими дронами в Николаеве склад и предприятие.

«Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве. На местах попаданий работают спасатели, идет борьба с огнем», — сообщили в командовании.

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером в воскресенье, 16 октября, сообщил о прилетах по области. Часть вражеских дронов отработала ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=MqDRFjcOCOc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Николаев Война в Украине Война России против Украины

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