В Николаеве оккупанты ударили по складу с фармацевтикой 17 октября, 04:04 Последствия обстрелов Николаева (Фото:Operational Command South/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты атаковали иранскими дронами в Николаеве склад и предприятие.

«Три дрона попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический склад в Николаеве. На местах попаданий работают спасатели, идет борьба с огнем», — сообщили в командовании.

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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером в воскресенье, 16 октября, сообщил о прилетах по области. Часть вражеских дронов отработала ПВО.

