24 сентября 2018, понедельник

В Николаеве активисты засыпали мусором вход в райгосадминистрацию

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Мусор из-под здания РГА убрали в течение получаса
Скриншот

Мусор из-под здания РГА убрали в течение получаса

Николаевские активисты засыпали вход в одну из районных госадминистраций мешками с мусором.

Как сообщает ТСН, он был собран в местном парке, находящемся на балансе РГА.

По словам жителей района, они регулярно проводят там уборки, и не раз просили власти хотя бы вывозить собранный мусор.

После того, как их просьбы были проигнорированы, активисты привезли его на грузовике под администрацию и высыпали на ее ступенях. В ответ на это местное руководство вызвало полицию, однако никто задержан не был, и правоохранители лишь собрали у присутствовавших объяснения.

Впрочем, на входе в РГА мешки с мусором пролежали не долго, так как чиновники уже спустя полчаса вызвали коммунальщиков, которые его убрали и вывезли на полигон.

В свою очередь активисты предупредили, что это не последняя подобная акция, если местные власти продолжат игнорировать требования горожан.

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