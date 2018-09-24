В Николаеве активисты засыпали мусором вход в райгосадминистрацию

Николаевские активисты засыпали вход в одну из районных госадминистраций мешками с мусором.
Как сообщает ТСН, он был собран в местном парке, находящемся на балансе РГА.
По словам жителей района, они регулярно проводят там уборки, и не раз просили власти хотя бы вывозить собранный мусор.
После того, как их просьбы были проигнорированы, активисты привезли его на грузовике под администрацию и высыпали на ее ступенях. В ответ на это местное руководство вызвало полицию, однако никто задержан не был, и правоохранители лишь собрали у присутствовавших объяснения.
Впрочем, на входе в РГА мешки с мусором пролежали не долго, так как чиновники уже спустя полчаса вызвали коммунальщиков, которые его убрали и вывезли на полигон.
В свою очередь активисты предупредили, что это не последняя подобная акция, если местные власти продолжат игнорировать требования горожан.
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