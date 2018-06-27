27 июня 2018, среда

В Николаеве актер из-за несчастной любви бросился под поезд

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Погибший оставил предсмертную записку

Погибший оставил предсмертную записку

Во вторник, 26 июля, в Николаев молодой актер, который, по некоторым данным, приехал в город на гастроли с кукольным театром, бросился под тепловоз.

Как сообщают Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре, погибший оставил предсмертную записку.

В ней он объяснил свой поступок размолвкой со своей гражданской женой.

"При погибшем нашли предсмертную записку, адресованную его подруге, с которой они длительное время жили вместе, однако не были расписаны. В записке он признается своей подруге в любви, утверждает, что жить без нее не может", - говорится в сообщении.

Судя по всему между погибшим и его подругой ранее произошла серьезная размолвка на почве ревности.

В записке также говорится, что мужчина сначала хотел броситься под автомобиль, однако в итоге выбрал поезд.

Ранее сообщалось, что в Днепре патрульные спасли из петли парня, повесившегося из-за ссоры с девушкой.

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