Фиксировал на видеорегистратор позиции ВСУ на юге Украины. СБУ задержала агента РФ 17 сентября, 13:40 Задержание агента РФ (Фото:СБУ/Telegram)

В Николаеве задержан агент Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров.



Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что предателем оказался житель областного центра, неоднократно выражавший свои прокремлевские взгляды.

Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевской области и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного авто. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров.

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Соответствующую развединформацию оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям наших войск.

Во время обысков у задержанного были обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника, видеорегистратор и карточки памяти к нему с доказательствами преступных действий.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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