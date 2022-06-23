В Николаеве прогремели мощные взрывы 23 июня, 11:58 Цей матеріал також доступний українською В Николаеве были слышны мощные взрывы (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В четверг, 23 июня, в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

«В Николаеве прогремели мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны», — написал он.

В Николаеве объявлена угроза артиллерийского обстрела.



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В результате ракетных ударов России по Николаеву днем в среду, 22 июня, три человека получили ранения. В городе повреждены многоэтажки и частные предприятия.

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