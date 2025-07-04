В Нидерландах украинские беженцы с октября будут платить за убежище вдвое больше, чем раньше

Правительство Нидерландов увеличило для украинцев ежемесячные взносы за убежище. В частности, сумма с октября увеличится со 105 евро в месяц до 244 евро. Об этом в пятницу, 4 июля, сказала министр по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер, сообщает RTL .

Как пояснила Кейзер, семьи с двумя несовершеннолетними детьми должны будут платить максимум 488 евро, в зависимости от их ситуации. Она также добавила, что увеличение личного взноса пойдет на покрытие расходов за газ, воду и электроэнергию.

Этой мерой правительство хочет уменьшить неравенство между украинскими беженцами и искателями убежища из других стран.

В правительстве Нидерландов добавили, что граждане Украины, проживающие в местах с питанием, будут платить дополнительные 252 евро. Общие максимальные расходы для семьи с двумя детьми будут достигать 933 евро в месяц.

По состоянию на 19 марта 2025 года в Нидерландах было зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93 770 находятся в муниципальных центрах для беженцев. Коэффициент заполненности муниципальных центров уже несколько месяцев составлял почти 100%.

В начале 2025 года правительство страны уменьшило компенсацию за размещение беженцев с 61 до 44 евро в день. По данным четырех крупнейших городов Нидерландов (Амстердам, Роттердам, Утрехт и Гаага), реальные расходы на одного человека колеблются между 55 и 60 евро в день.