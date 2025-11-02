«Лежат под открытым небом». Спецназовцы НГУ рассказали о «гигантских» потерях РФ на Покровском направлении

Об этом в воскресенье, 2 ноября, рассказали бойцы Острых козырьков — второго отдельного отряда Центра специального назначения Омега Национальной гвардии Украины (НГУ).

Реклама

«Просто гигантские потери российской армии под Родинским», — говорится в описании к фото, опубликованных в Telegram-канале подразделения (Осторожно, фото содержат чувствительный контент).

По словам бойцов, почти все оккупанты, что на снимках, были уничтожены с помощью дронов.

«Десятки сгоревших или разорванных тел российских солдат лежат под открытым небом на подходах к городу», — отметили в Острых козырьках.

Украинские защитники отметили, что вражеские войска давят на позиции Сил обороны «просто мясом», тактика или стратегия при этом отсутствуют. По их словам, Россия готова жертвовать тысячами своих военных ради минимального продвижения.

«Поэтому, когда вы видите на картах продвижение врага, то знайте, какую цену платит оккупант за каждый квадратный метр украинской земли», — подчеркнули бойцы подразделения НГУ.

По состоянию на утро 2 ноября, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, украинские защитники за сутки ликвидировали еще 940 оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения составили 1 143 670 вояк.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в частности операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается непонятным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска. В то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

Читайте также: Мы еще вернемся в Покровск

31 октября ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что спецподразделения и авиация Главного управления Министерства обороны Украины начали сложную десантную операцию в Покровске. Штурмовики разведки вошли в районы города, которые российские генералы уже объявляли «захваченными».

1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в Покровско-Мирноградской агломерации украинским защитникам приходится сдерживать давление многотысячной группировки врага, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать пути снабжения, однако окружения или блокирования городов нет.

«Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск — держим. Мирноград — держим», — подчеркнул главнокомандующий.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город. Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

2 ноября аналитики проекта DeepState констатировали, что россияне продвинулись в Покровске.