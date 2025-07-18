«Зная страсть к мясным штурмам». В НГУ показали, какие «подарки» оставляют оккупантам на фронте — видео

18 июля, 11:10
Российский оккупант за миг до ликвидации (Фото: Скриншот видео / Червона Калина / Telegram)

Украинские защитники эффективно минируют вражеские логистические пути с помощью беспилотников.

Соответствующие кадры в пятницу, 18 июля, обнародовали бойцы 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна Национальной гвардии Украины Червона Калина.

«Зная страсть оккупантов к бесконечным мясным штурмам, саперы и пилоты батальона поддержки бригады Червона Калина всегда на шаг впереди», — говорится в описании к опубликованным кадрам.

Как отмечается, такие «подарки» срывают планы врага и останавливают штурмы.

«Сюрпризы собирают все: от традиционных „зомбакомобилей“ до смелых „самокатчиков“», — рассказали в бригаде.

Таким образом российские захватчики остаются там, где им и место — в истории поражений, отметили бойцы.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1946114261475869155

17 июля телеканал CNN сообщил, что Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта. Журналисты отмечали, что Россия попытается воспользоваться 50-дневной паузой перед возможным введением санкций от США.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российское наступление не прекращалось.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины Штурм Минирование Национальная гвардия Украины (НГУ) Видео

