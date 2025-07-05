Подростки залезли на вагон поезда на железнодорожной станции в Нежине и получили там сильный удар током (Фото: ДСНС України via Telegram)

Вечером 5 июля в Нежине на железнодорожном вокзале 15-летний парень и 19-летняя девушка пострадали от удара током на крыше поезда. В результате этого парень погиб, а девушка находится в реанимации.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС заявили, что получив сообщение о том, что подростки пострадали от удара током, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, сняли их с крыши вагона и передали медикам.

Спасатели призвали родителей объяснить детям, насколько опасны игры возле путей, и следить за их досугом.

