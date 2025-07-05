В Нежине двое подростков пострадали от удара током на крыше вагона поезда: один погиб, другая — в реанимации
Подростки залезли на вагон поезда на железнодорожной станции в Нежине и получили там сильный удар током (Фото: ДСНС України via Telegram)
Вечером 5 июля в Нежине на железнодорожном вокзале 15-летний парень и 19-летняя девушка пострадали от удара током на крыше поезда. В результате этого парень погиб, а девушка находится в реанимации.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС заявили, что получив сообщение о том, что подростки пострадали от удара током, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, сняли их с крыши вагона и передали медикам.
Спасатели призвали родителей объяснить детям, насколько опасны игры возле путей, и следить за их досугом.
В январе сообщалось, что от удара током погиб 12-летний мальчик, который поднялся на вагон грузового поезда на железнодорожной станции в Подольском районе Одесской области.