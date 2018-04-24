В нескольких ЖК под Киевом зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции

Во вторник, 24 апреля, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района.

Госпродпотребслужба сообщает, что всего заболело 25 человек, среди них – 21 ребенок (от 5 месяцев до 9 лет).

"По результатам вирусологического исследования (экспресс тест Rota test) у 22 госпитализированных подтвержден диагноз "Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии", - рассказали в госведомстве.

По состоянию на 24 апреля из инфекционного отделения центральной районной больницы Киево-Святошинского района выписано трое детей, на стационарном лечении остается 22 человека, из них 19 – дети.

Пока об источнике инфекции неизвестно, проводятся исследования.

Предварительно, прогнозируют в службе, вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют преимущественно водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории жилых комплексов с.Софиевская Борщаговка в связи с прорывами на водопроводной сети.

Больные ротавирусной инфекцией проживают в соседних ЖК: Софиевский квартал (8 человек, из них 4 - дети), ЖК Львовский имение (13 детей), ЖК Софиевская слободка (2 детей), ЖК Бархатный (1 ребенок) и ЖК Софиевская сфера (1 ребенок).

Ведомство, по вине которого могло возникнуть эпидосложнения устанавливается. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в школе на Буковине отравились почти 30 человек.