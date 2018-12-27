В нескольких областях Украины разоблачили подготовку Генштабом РФ "боевого подполья"
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сразу в нескольких областях страны деятельность агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ.
Об этом рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.
По его словам, в конце года оперативники заблокировали деятельность российской шпионской сети на территории Николаевской области, задержав ее руководителя, капитана первого ранга ВСУ в запасе с российским гражданством.
"Нами установлено, что он был завербован сотрудником ГУ ГШ ВС РФ в городе Севастополь и неоднократно выезжал на территорию незаконно аннексированной АР Крым для проведения агентурных встреч", - сообщил Настюк.
Выполняя задание российской спецслужбы, злоумышленник вместе со своими сообщниками собирал информацию военного характера с ограниченным доступом о деятельности воинских частей, дислоцирующихся в Очаковском гарнизоне.
"Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшей координации деятельности на территории Очаковского района "боевого подполья" для проведения деструктивных мер по дестабилизации ситуации в регионе", - отметил представитель контрразведки.
Во время обыска по месту жительства фигуранта была изъята компьютерная техника и электронные накопители информации, на которых содержались собранные шпионами сведения.
Кроме того, еще две агентурные группы российской военной разведки СБУ разоблачила на территории Харьковской и Одесской областей.