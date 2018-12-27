В нескольких областях Украины разоблачили подготовку Генштабом РФ "боевого подполья" Сегодня, 14:46 335 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео СБУ Агентурные группы РФ разоблачили в Николаевской, Харьковской и Одесской областях

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сразу в нескольких областях страны деятельность агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ.

Об этом рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По его словам, в конце года оперативники заблокировали деятельность российской шпионской сети на территории Николаевской области, задержав ее руководителя, капитана первого ранга ВСУ в запасе с российским гражданством.

"Нами установлено, что он был завербован сотрудником ГУ ГШ ВС РФ в городе Севастополь и неоднократно выезжал на территорию незаконно аннексированной АР Крым для проведения агентурных встреч", - сообщил Настюк.

Выполняя задание российской спецслужбы, злоумышленник вместе со своими сообщниками собирал информацию военного характера с ограниченным доступом о деятельности воинских частей, дислоцирующихся в Очаковском гарнизоне.

"Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшей координации деятельности на территории Очаковского района "боевого подполья" для проведения деструктивных мер по дестабилизации ситуации в регионе", - отметил представитель контрразведки.

Во время обыска по месту жительства фигуранта была изъята компьютерная техника и электронные накопители информации, на которых содержались собранные шпионами сведения.

Кроме того, еще две агентурные группы российской военной разведки СБУ разоблачила на территории Харьковской и Одесской областей.