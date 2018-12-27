Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Богдан Данилишин
Зачем министр финансов США звонил главам банков
Ирина Геращенко
Девять поводов переосмыслить военное положение
Богдан Яременко
После военного положения. Что должны понимать украинцы о выборах
Андрей Илларионов
Путин признал попытку отравления Скрипалей

В нескольких областях Украины разоблачили подготовку Генштабом РФ "боевого подполья"

Сегодня, 14:46
335
Цей матеріал також доступний українською

Скриншот с видео СБУ

Агентурные группы РФ разоблачили в Николаевской, Харьковской и Одесской областях

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сразу в нескольких областях страны деятельность агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ.

Об этом рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По его словам, в конце года оперативники заблокировали деятельность российской шпионской сети на территории Николаевской области, задержав ее руководителя, капитана первого ранга ВСУ в запасе с российским гражданством.

"Нами установлено, что он был завербован сотрудником ГУ ГШ ВС РФ в городе Севастополь и неоднократно выезжал на территорию незаконно аннексированной АР Крым для проведения агентурных встреч", - сообщил Настюк.

Выполняя задание российской спецслужбы, злоумышленник вместе со своими сообщниками собирал информацию военного характера с ограниченным доступом о деятельности воинских частей, дислоцирующихся в Очаковском гарнизоне.

"Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшей координации деятельности на территории Очаковского района "боевого подполья" для проведения деструктивных мер по дестабилизации ситуации в регионе", - отметил представитель контрразведки.

Во время обыска по месту жительства фигуранта была изъята компьютерная техника и электронные накопители информации, на которых содержались собранные шпионами сведения.

Кроме того, еще две агентурные группы российской военной разведки СБУ разоблачила на территории Харьковской и Одесской областей.

Теги:   Николаевская область Российские спецслужбы Контрразведка ГРУ Харьковская область Российская агрессия Одесская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Политика

Сегодня, 15:00

article_img
Ветер из Вашингтона. Большое интервью с экс-послом США в Украине Джоном Хербстом
Авто

Сегодня, 14:23

article_img
Известный автоблогер купил Tesla Model 3 и показал изъяны модели
Страны

Сегодня, 09:50

article_img
Итоги 2018: Самые интересные факты года из разных стран мира

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
12777
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
10859
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
6943
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
36459
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
16341
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
15938
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
36459
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22573
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
21133

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться