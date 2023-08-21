В Черниговской области во время тревоги шахед ударил по гражданскому объекту 21 августа, 22:58 Сбитый иранский дрон-камикадзе Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины вечером в понедельник, 21 августа, объявили воздушную тревогу. Глава Черниговской ОВА сообщил в Telegram о попадании дрона-камикадзе в гражданский объект на территории региона.

Обновлено в 23:18. Воздушная тревога в Донецкой и Запорожской областях.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 23:25 / Инфографика: alerts.in.ua

Обновлено в 23:06. Отбой воздушной тревоги в Киевской области.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, иранский шахед атаковал гражданский объект в населенном пункте приграничной громады. Он призвал не покидать укрытия до отбоя тревоги.

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Ранее в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности и угрозе применения ударных БПЛА в Киевской области.

19 августа страна-террорист Россия ударила баллистической ракетой по драматическому театру в Чернигове. В результате погибли семь человек, в том числе шестилетняя девочка, 180 — пострадали. Были повреждены десять админзданий и 66 жилых домов.

Руководитель департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов заявил, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.

В момент вражеского удара в драмтеатре проходила закрытая встреча производителей дронов, место проведения которой, как заявили организаторы, держали в секрете до последних часов перед мероприятием и сообщили только зарегистрированным участникам.

В Черниговском городском совете заявили, что не согласовывали мероприятие в городе и не давали разрешения на его проведение.

Соорганизатор выставки Мария Берлинская на своей странице в Facebook написала, что проведение мероприятия согласовывалось не с горсоветом, а с военно-гражданской администрацией, а место для его проведения предоставили местные власти.