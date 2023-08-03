В нескольких областях Украины объявляли тревогу из-за ракетной угрозы (обновлено)
Работа ПВО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в четверг, 3 августа, в ряде восточных и центральных областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе.
22:39. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной угрозы, в областях начались отбои тревог.
Воздушные силы ВСУ в Telegram сообщили об активности тактической авиации страны-террориста России на восточном направлении и предупредили об угрозе авиационного вооружения.
По информации Воздушных сил, ракетная угроза — в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях.
Жителей Харькова призвали срочно перейти в укрытия.
Ночью 3 августа страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. По данным Киевской городской военной администрации, защитники уничтожили на подлете к столице 15 иранских дронов.