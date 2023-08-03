В нескольких областях Украины объявляли тревогу из-за ракетной угрозы (обновлено) 3 августа, 22:41 Работа ПВО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в четверг, 3 августа, в ряде восточных и центральных областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе.

22:39. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной угрозы, в областях начались отбои тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:45 / Инфографика: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ в Telegram сообщили об активности тактической авиации страны-террориста России на восточном направлении и предупредили об угрозе авиационного вооружения.

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Воздушная тревога в Украине по состоянию на 22:15 / Инфографика: alerts.in.ua

По информации Воздушных сил, ракетная угроза — в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях.

Жителей Харькова призвали срочно перейти в укрытия.

Ночью 3 августа страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. По данным Киевской городской военной администрации, защитники уничтожили на подлете к столице 15 иранских дронов.