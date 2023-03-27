Атака дронами. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, работает ПВО — онлайн 27 марта, 22:44 Уничтоженный дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, объявили воздушную тревогу. В Киевской ОВА предупредили об угрозе атаки дронами.

22:50 Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что, предварительно, несколько Шахедов уже уничтожены в Киевской и Днепропетровской областях.

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22:45 Воздушная тревога распространилась также на Житомирскую и Херсонскую области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:41 Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.

22:28 В Киевской области работает ПВО, сообщили в областной военной администрации.

22:26 Суспільне сообщает о звуке взрыва в Днепре.

22:16 «Киевская область! Угроза атаки вражескими дронами! Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину», — сказано в сообщении Киевской ОВА в Telegram.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать сигнал тревоги. Об этом также просил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:20, 27 марта / Инфографика: alerts.in.ua