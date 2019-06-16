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В неподконтрольной Михайловке миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы и магазина

Сегодня, 12:25
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В неподконтрольной Михайловке миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы и магазина - фото

НВ

В неподконтрольной украинскому правительству Михайловке Луганской области мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете миссии.

«Наблюдатели зафиксировали повреждения действующей школы и магазина в Золотом-5 (Михайловке), дома в Докучаевске и в двух квартирах жилого дома в Ясном», — сообщили наблюдатели.

По заключению членов СММ, повреждения вызвал обстрел из стрелкового оружия. В общем наблюдатели зафиксировали отверстия от пуль на трех окнах.

Директор школы в Михайловке заявила представителям ОБСЕ, что школу повредили ночью 13 июня.

В ОБСЕ отметили, что ближайшие известные позиции боевиков расположены в 700 метрах от школы.

Теги:   Луганская область Неподконтрольные территории Оккупант Война на Донбассе

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