В неподконтрольной Михайловке миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы и магазина Сегодня, 12:25 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

В неподконтрольной украинскому правительству Михайловке Луганской области мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете миссии.

«Наблюдатели зафиксировали повреждения действующей школы и магазина в Золотом-5 (Михайловке), дома в Докучаевске и в двух квартирах жилого дома в Ясном», — сообщили наблюдатели.

По заключению членов СММ, повреждения вызвал обстрел из стрелкового оружия. В общем наблюдатели зафиксировали отверстия от пуль на трех окнах.

Директор школы в Михайловке заявила представителям ОБСЕ, что школу повредили ночью 13 июня.

В ОБСЕ отметили, что ближайшие известные позиции боевиков расположены в 700 метрах от школы.