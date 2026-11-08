Завтра в части областей Украины будут длительные отключения света

9 ноября в части областей Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, объемы почасовых отключений света будут до четырех очередей.

Об этом заявили в Укрэнерго.

«00:00 — 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1,5 до четырех очередей)», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за российских обстрелов, и призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго).

Российские атаки на энергосистему Украины — последние новости

8 ноября в Киеве, Киевской области и Днепре ввели экстренные отключения света из-за российской атаки на энергосистему.

По данным ДТЭК, в ночь на 8 ноября россияне снова совершили массированную атаку на энергетику региона и повредили важные энергообъекты. Без электроснабжения остались потребители в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах, а также в самом Днепре. Всего обесточено более 600 тысяч потребителей.

7 ноября российские войска нанесли удар по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. В результате обстрела часть Броварского района осталась без электроэнергии. Разрушения объекта значительны, восстановление потребует времени, заявили в ДТЭК.

Ранее Минэнерго сообщало, что в результате массированного удара РФ по ряду объектов энергетики Украины 7 ноября есть обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. Значительно повреждены многие энергообъекты в Киеве и области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киевской области был удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.