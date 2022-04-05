Силы ПВО сбили над Ровенской областью две вражеские цели
О каких именно целях идет речь, не уточняется (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)
В ночь на вторник, 5 апреля, российские оккупанты пытались нанести удар по Ровенской области.
Война России против Украины — главные события 5 апреля
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной военной администрации Виталий Коваль.
«Доброе утро, Ровенщина! Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ», — написал он.
В то же время, о каких именно целях идет речь, Коваль не уточнил.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.