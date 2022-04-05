Силы ПВО сбили над Ровенской областью две вражеские цели 5 апреля, 09:45 Цей матеріал також доступний українською О каких именно целях идет речь, не уточняется (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces)

В ночь на вторник, 5 апреля, российские оккупанты пытались нанести удар по Ровенской области.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной военной администрации Виталий Коваль.

«Доброе утро, Ровенщина! Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ», — написал он.

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В то же время, о каких именно целях идет речь, Коваль не уточнил.

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