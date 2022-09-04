В небе над Николаевской областью ПВО сбила российскую крылатую ракету — ВК Юг 4 сентября, 11:15 ВСУ уничтожили вражескую крылатую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В воскресенье, 4 сентября, над Николаевской областью украинские военные сбили крылатую ракету Х-59 класса «воздух-поверхность».

Об этом сообщает в Facebook Воздушное командование Юг.

«4 сентября, около 06:00, в небе над Николаевской областью силами и средствами ПВО Воздушного командования Юг сбита крылатая ракета класса „воздух-земля“ Х-59, выпущенная российским многофункциональным истребителем Су-35», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что угроза ракетных ударов остается высокой.



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