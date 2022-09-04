В небе над Николаевской областью ПВО сбила российскую крылатую ракету — ВК Юг

4 сентября, 11:15
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ВСУ уничтожили вражескую крылатую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

ВСУ уничтожили вражескую крылатую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В воскресенье, 4 сентября, над Николаевской областью украинские военные сбили крылатую ракету Х-59 класса «воздух-поверхность».

Об этом сообщает в Facebook Воздушное командование Юг.

«4 сентября, около 06:00, в небе над Николаевской областью силами и средствами ПВО Воздушного командования Юг сбита крылатая ракета класса „воздух-земля“ Х-59, выпущенная российским многофункциональным истребителем Су-35», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что угроза ракетных ударов остается высокой.

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https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JW7mRh4uzcGoqZ1w2jvjoNAvAsYNqyanjMHE8LNqMfdUUZC6M4YxnT7cSKypY4qgl&id=1058738987534895
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Крылатая ракета ПВО Николаевская область Война России против Украины

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