Над Николаевской областью сбили российские авиационные ракеты
Российские ракеты были выпущены с самолетов (Фото:REUTERS/Amir Cohen)
Оперативное командование Юг сообщило, что вечером в понедельник, 5 сентября, над Николаевской областью были сбиты две российские ракеты.
Отмечается, что вражеские ракеты были выпущены с самолетов.
«В небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены две управляемые авиационные ракеты. Бьем врага дальше! Слава Украине!» — говорится в сообщении.
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