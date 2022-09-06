Над Николаевской областью сбили российские авиационные ракеты

6 сентября, 00:45
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Российские ракеты были выпущены с самолетов (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Российские ракеты были выпущены с самолетов (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Оперативное командование Юг сообщило, что вечером в понедельник, 5 сентября, над Николаевской областью были сбиты две российские ракеты.

Отмечается, что вражеские ракеты были выпущены с самолетов.

«В небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены две управляемые авиационные ракеты. Бьем врага дальше! Слава Украине!» — говорится в сообщении.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=8D3gS4RIk50
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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