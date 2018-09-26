В Нацполиции сообщили о сдвиге в деле о жестоком убийстве судьи Харькова и его родных

Вячеслав Аброськин рассказал о зацепке в деле об убийстве харьковского судьи

За границей задержали возможных подозреваемых в причастности к жестокому убийству судьи Фрунзенского райсуда Харькова Владимира Трофимова и его семьи в 2012 году.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Появилась информация, что дает надежду на раскрытие дела об убийстве судьи Трофимова. За рубежом задержаны некоторые лица и мы получили сведения об их возможной причастности к этому делу", - рассказал он.

По словам Аброськина, мотив убийства, скорее всего, связан с профессиональной деятельностью Трофимова. При этом он подчеркнул, что еще рано говорить о раскрытии преступления.

Напомним, 15 декабря 2012 года в Харькове нашли убитыми и обезглавленными судью районного суда Владимира Трофимова, его жену, сына и сожительницу сына. Убийцы забрали с собой головы жертв.

Следствие рассматривает две версии преступления: убийство с целью завладения коллекцией монет и из-за профессиональной деятельности Трофимова. Еще две версии - связанная с семьей судьи и ритуальное убийство - были откинуты по результатам расследования.