В Нацполиции рассказали о нападении на DZIDZIO в Киеве
В результате нападения неизвестных в Киеве на артиста Михаила Хому, известного как DZIDZIO, он получил "незначительные телесные повреждения".
Об этом сообщили в столичном управлении Нацполиции.
Согласно имеющейся информации, нападение на артиста произошло на улице Викентия Хвойки в Подольском районе Киева.
Сейчас правоохранители изучают записи с камер наблюдения, на которых может быть запечатлен инцидент.
Напомним, ранее представитель шоумена Лилия Слюсар сообщила о нападении на DZIDZIO возле офиса радио Хит ФМ.