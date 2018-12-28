В Нацполиции рассказали о нападении на DZIDZIO в Киеве Сегодня, 13:30 563 Цей матеріал також доступний українською Фото: DZIDZIO Полиция изучает видео с камер наблюдения, которые могли зафиксировать нападение на Хому

В результате нападения неизвестных в Киеве на артиста Михаила Хому, известного как DZIDZIO, он получил "незначительные телесные повреждения".

Об этом сообщили в столичном управлении Нацполиции.

Согласно имеющейся информации, нападение на артиста произошло на улице Викентия Хвойки в Подольском районе Киева.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер наблюдения, на которых может быть запечатлен инцидент.

Напомним, ранее представитель шоумена Лилия Слюсар сообщила о нападении на DZIDZIO возле офиса радио Хит ФМ.