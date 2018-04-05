В Нацгвардии озвучили подробности взрыва на полигоне в Кривом Роге

В Национальной гвардии Украины опровергли информацию, что на полигоне в Кривом Роге Днепропетровской области военнослужащие подорвались на гранатах.

Как сообщил в комментарии Громадському радіо пресс-секретарь Нацгвардии Украины Вадим Голуб, взрыв произошел, когда нацгвардейцы шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия. На момент происшествия военнослужащие еще не получили боеприпасы.

По его словам, один из трех пострадавших военнослужащих находится в тяжелом состоянии. Двое других получили более легкие ранения. "Сейчас врачи работают над тем, чтобы вернуть им здоровье", - сказал пресс-секретарь Нацгвардии.

В больнице Кривого Рога, куда госпитализировали потерпевших, сообщили, что нацгвардейцы находятся в реанимации, решается вопрос о переведении их в отделение политравмы, передает Первый криворожский.

"В 09:50 были доставлены три молодых человека с полигона. Они попали сразу в операционную. Сейчас они находятся в реанимации", - сказал заведующий приемным отделением второй городской больницы Владимир Степанов.

Представитель Национальной гвардии Максим Зубов сообщил, что один из раненных проходил срочную службу, остальные – контрактники.

По данному факту проводится расследование. В военной прокуратуре Криворожского гарнизона уточнили, что предварительная квалификация проводится по ст. 414 Уголовного кодекса Украины (неосторожное обращение с оружием).

Напомним, что утром 5 апреля на полигоне 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины в Кривом Роге в результате взрыва неустановленного предмета получили ранения трое военнослужащих Национальной гвардии.