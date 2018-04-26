В Нацгвардии отрицают проникновение неизвестных в Ужгородский суд

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В Нацгвардии заявили, что охрана суда не заметила никаких посторонних лиц
Фото: 24tv.ua

В Нацгвардии заявили, что охрана суда не заметила никаких посторонних лиц

В Национальной гвардии Украины опровергли информацию о проникновении неизвестных лиц в Ужгородский горрайонный суд.

26 апреля в СМИ обнародовали видео, на котором два человека в масках ночью зашли в кабинет председателя суда и установили прослушивающее устройство. По данным представителей суда, неизвестные якобы были в сговоре с военнослужащими Нацгвардии.

В Нацгвардии ответили, что по данному факту не представлено никаких подтверждающих фактов. Однако пообещали провести внутреннее расследование, если будет подтверждение этому.

Согласно их разъяснением, ночью в помещение Ужгородского суда мимо охраны гвардейцев никто не проходил.

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"На видео, которое неизвестным путем попало в Интернет, четко видно дату и время. Именно в это время один из гвардейцев совершал обход здания учреждения и не заметил никаких посторонних лиц", - отметили в Нацгвардии.

В то же время в ведомстве подтвердили, что утром представители СБУ нашли прослушивающее устройство в одной из розеток в кабинете судьи. По данному факту возбуждено уголовное производство.

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