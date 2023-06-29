В НАТО согласились продолжить мандат Столтенберга — СМИ

29 июня, 20:33
Поделиться:
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Страны НАТО согласились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга и сделают официальное заявление на следующей неделе, сообщает Le Monde со ссылкой на дипломатов.

Дипломаты в НАТО подтвердили, что 31 страна-член достигла консенсуса по продлению срока пребывания 64-летнего Столтенберга еще на год после того, как они пытались найти ему замену.

Видео дня

Бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг возглавляет западный военный альянс с 2014 года.

27 июня издание Euractiv со ссылкой на дипломатов Альянса сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.

Читайте также:
Фредерик Кемп
Фредерик Кемп
Две реальности Киева. Когда Украина наконец станет членом НАТО

25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X