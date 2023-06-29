В НАТО согласились продолжить мандат Столтенберга — СМИ 29 июня, 20:33 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Страны НАТО согласились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга и сделают официальное заявление на следующей неделе, сообщает Le Monde со ссылкой на дипломатов.

Дипломаты в НАТО подтвердили, что 31 страна-член достигла консенсуса по продлению срока пребывания 64-летнего Столтенберга еще на год после того, как они пытались найти ему замену.

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Бывший премьер-министр Норвегии Столтенберг возглавляет западный военный альянс с 2014 года.

27 июня издание Euractiv со ссылкой на дипломатов Альянса сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.

25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.