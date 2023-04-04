«Когда Украина победит, вы увидите». Представитель НАТО сделал заявление о предоставлении оружия Силам обороны 4 апреля, 20:30 Флаг НАТО в Брюсселе (Фото:Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS)

НАТО будет продолжать поддерживать Украину всем необходимым для победы столько времени, сколько на это понадобится, заявил высокий представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным.



Как сообщает корреспондент NV, такое заявление было озвучено на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО во вторник, 4 апреля.

Отвечая на вопрос NV об обеспечении Украины необходимым вооружением для победы, он отметил:

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«Люди всегда будут хотеть больше оружия и более быстрых поставок. Я думаю, что когда вы [Украина] одержите победу, мы оглянемся назад и скажем, что, очевидно, этого [вооружения, оказанного партнерами] было достаточно. Но всегда будут требовать больше».

Представитель Альянса также выразил уверенность, что учения для военных и вооружения, которыми сегодня обеспечили Украину, «правильны».

«Существуют разные виды вооружений, которые просят [представители Украины], и в отношении которых союзники и другие страны принимают решения. Важно понимать, что есть обязательство делать все, что нужно столько времени, сколько потребуется для поддержки Украины и обеспечения ее победы. И я уверен, что именно это происходит и именно это будет происходить в дальнейшем», — добавил он.

В Брюсселе 3−4 апреля проходит заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел. Киев примет участие в нем впервые с 2017 года.

