В NASA опровергли предположение о падении спутника в Киеве — BBC 20 апреля, 06:47 Спутник все еще находился на орбите, когда наблюдалась вспышка в Киеве (на иллюстрации — его примерная орбита вечером 19 апреля) (Фото:The Alpha Centauri / Aerospace)

В агентстве NASA опровергли предположение, что вспышки над Киевом могли быть вызваны падением с орбиты спутника RHESSI.

Об этом пишет BBC со ссылкой на представителя NASA.



Роб Маргетта из офиса коммуникаций NASA сообщил, что спутник все еще находился на орбите, когда наблюдалась вспышка в Киеве.

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Он добавил, что NASA и министерство обороны США продолжали отслеживать траекторию движения RHESSI.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка в небе над Киевом вечером в среду, 19 апреля, предварительно, была «результатом падения на Землю космического спутника NASA».

Научно-популярный проект The Alpha Centauri сообщал, что орбита спутника NASA вечером 19 апреля не проходила над Украиной, и предположил, что объект в небе был болидом (метеором).



После чего в Воздушных силах сообщили, что вспышка в небе может быть связана с падением спутника или метеорита.