В НАПК предупредили, что вознаграждение за Гиркина нужно будет декларировать 17 октября, 03:00 За Гиркина обещают 100 тысяч долларов (Фото:MyKiev_net/Twitter)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что вознаграждение за террориста Игоря Гиркина необходимо будет декларировать.



"…Можно ли будет декларанту получить вознаграждение за передачу террориста Гиркина в ГУР? Да, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время в декларации за 2022 год обязательно следует указать эти средства как доход", — сообщили в НАПК.

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Игорь Гиркин (Стрелков) — российский террорист, бывший так называемый «министр обороны ДНР». Сейчас СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета".

Также Гиркин объявлен в международный розыск Нидерландами, где продолжается суд по делу о сбитии Боинга 777 над оккупированной боевиками частью Донбасса. Он проходит по делу как подозреваемый.

Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о вознаграждении на сумму $100 тысяч за передачу в плен бывшего главаря террористов «ДНР» боевика Игоря Гиркина (Стрелкова).

