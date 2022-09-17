В Нацсовете заявили, что херсонская телекомпания ВТВ+ сотрудничает с оккупантами 17 сентября, 06:40 Херсонская телекомпания работает с россиянами (Фото:ВТВ+/Facebook)

Глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк сообщила, что телеканал ВТВ+ из Херсона сотрудничает с российскими оккупантами.



Об этом сообщает Украинского радио.

«В Херсоне есть местный вещатель — компания ВТВ+. Мы сначала думали, что они действуют по принуждению, но уже поняли, что сотрудничают с РФ: они поднялись на российский спутник, заводят к себе в эфир коллаборантов, давая им возможность выступать от имени украинцев», — сообщила она.

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Герасимьюк рассказала, что Нацсовет проводит выездные мероприятие и фиксирует работу СМИ на оккупированных территориях.

«Наиболее распространенной информационной тактикой россиян является запугивание местного населения с оккупированных территорий, включая Крым. В частности, пропагандисты распространяют мессиджи о том, что при возвращении украинские власти будут судить людей, находившихся под оккупацией, создавать фильтрационные лагеря, разъединять семьи», — заявила Герасимьюк.

Ранее спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. км.

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