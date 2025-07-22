В ДТП в Донецкой области погиб командир штурмовой бригады Лють Максим Казбан — Нацполиция

22 июля, 21:46
Председатель Нацполиции Иван Выговский выразил соболезнования родным, близким и коллегам-полицейским командира бригады Лют Максима Казбана (Фото: t.me/UA_National_Police)

В ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады НацполицииУкраины Лють Максим Казбан.

Об этом 22 июля заявил глава ведомства Иван Выговский.

«Невосполнимая утрата в нашей полицейской семье… Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины Лють Максим Казбан», — заявил он.

Выговский выразил соболезнования родным, близким и коллегам-полицейским Казбана.

«Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена… Настоящий воин и патриот своей страны. Невыразимая боль и печаль… Соболезнования родным, близким Максима и всем полицейским, кому посчастливилось его знать. Покойся с миром, Максим», — подытожил глава Нацполиции.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

