Об этом 22 июля заявил глава ведомства Иван Выговский.

«Невосполнимая утрата в нашей полицейской семье… Сегодня в ДТП в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины Лють Максим Казбан», — заявил он.

Выговский выразил соболезнования родным, близким и коллегам-полицейским Казбана.

«Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самые тяжелые времена… Настоящий воин и патриот своей страны. Невыразимая боль и печаль… Соболезнования родным, близким Максима и всем полицейским, кому посчастливилось его знать. Покойся с миром, Максим», — подытожил глава Нацполиции.