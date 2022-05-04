В Нацполиции запустили «горячую линию» для поиска пропавших и погибших украинцев 4 мая, 07:00 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими обстрелами, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Нацполиция запустила еще один номер «горячей линии» по поиску пропавших или погибших в результате военных действий РФ в Украине.

Об этом Национальная полиция сообщила в своем Telegram.

"0 800 21 21 51 – по этому номеру вы можете получить информацию о процедуре розыска родных или знакомых. Звонки бесплатны и принимаются операторами круглосуточно", - говорится в сообщении.

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