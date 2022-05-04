В Нацполиции запустили «горячую линию» для поиска пропавших и погибших украинцев
Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими обстрелами, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)
Нацполиция запустила еще один номер «горячей линии» по поиску пропавших или погибших в результате военных действий РФ в Украине.
Об этом Национальная полиция сообщила в своем Telegram.
"0 800 21 21 51 – по этому номеру вы можете получить информацию о процедуре розыска родных или знакомых. Звонки бесплатны и принимаются операторами круглосуточно", - говорится в сообщении.
- Обстрелы Харьковской области: за день оккупанты совершили 56 ударов, есть погибшие
- «С воздуха сыпались бомбы». В бункерах Азовстали более 500 раненых, есть погибшие. Ночью били по военному госпиталю — интервью с азовцем
- В Херсонской области оккупанты из градов обстреляли населенный пункт — есть погибшие и раненые
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.