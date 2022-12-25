За время войны уровень преступности в Украине упал на 12% - МВД 25 декабря, 06:52 Полиция стала фиксировать меньше правонарушений (Фото:Нацполиция/Facebook)

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что с 24 февраля уровень преступности упал на 12%.

Он отметил, что за десять месяцев Национальная полиция зарегистрировала около 261 тысячи преступлений.

"Национальная полиция Украины за 10 месяцев полномасштабной войны зарегистрировала около 261 тысячи преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. В отношении почти 126 тысяч уголовных правонарушений лицам доложено о подозрениях", - заявил Клименко.

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Также за 10 месяцев Нацполиция зарегистрировала 97 тысяч ДТП.

"Уменьшилось на 17% число смертей на дорогах - 2438 человек погибли в результате аварий", - сообщил Клименко.