В Нацполиции пообещали проверить все жалобы на поведение полицейских Вчера, 16:32 Цей матеріал також доступний українською полиция Сергей Князев полиция

В Украине проверят все жалобы граждан на поведение полицейских вне службы, за правонарушения в быту они будут нести ответственность.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время внепланового совещания, созванного из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

«Полиция проверит все факты недостойного поведения сотрудников вне службы. Реакция руководителей подразделений в таких случаях должна быть мгновенной и жесткой. За недостойное поведение, правонарушения в быту сотрудник должен нести ответственность», — заявил он.

Князев поручил безотлагательно рассмотреть все обращения граждан относительно недостойного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умер в больнице.



В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

После этого случая МВД отстранило от работы руководителей местной полиции, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.