В начале Андреевского спуска полностью демонтировали МАФы

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Владельцы большинства киосков отказались переезжать самостоятельно
Фото: Дмитрий Белоцерковец

Владельцы большинства киосков отказались переезжать самостоятельно

В среду, 4 апреля, начало Андреевского спуска полностью очистили от МАФов.

Как сообщил и.о. директора Киевблаустройства Андрей Андреев, работы велись на основании официального поручения соответствующего департамента.

Он напомним, что решению предшествовали инспекторские проверки и проверки разрешительных документов на установку киосков.

1 февраля власти Киева предложили предпринимателям перенести киоски с сувенирной продукцией на специально оборудованные места на Аллее художников.

"Большинство владельцев торговых точек отказались переезжать", - добавил Андреев.

Ранее сообщалось, что начало Андреевского спуска на пересечении улиц Десятинной и Владимирской очистят от МАФов с сувенирами.

Напомним, с приходом на пост мэра Киева Виталия Кличко столицу стали планомерно расчищать от незаконных МАФов в переходах и возле станций метро. Это вызвало сопротивление со стороны владельцев киосков.

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