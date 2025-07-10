«Девять россиян из 10 точно погибнут». В Нацгвардии рассказали о важном преимуществе над врагом на фронте

У российских оккупантов есть существенное преимущество в количестве беспилотников на оптоволокне , но украинские защитники превосходят их в мастерстве.

Об этом рассказал начальник службы БпЛА 13-й бригады НГУ Хартия Игорь Райков в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, в тактике применения БпЛА на оптоволокне бойцы Нацгвардии имеют преимущество над врагом.

«Сегодня именно в нашей бригаде достаточное количество дронов на оптоволокне и они выполняют, наверное, половину тех миссий, которые сегодня в принципе выполняются FPV-дронами», — отметил он.

Райков добавил, что именно благодаря БпЛА на оптоволокне украинские защитники создают так называемую killzone — то есть, зоны безусловного уничтожения.

«Смысл killzone в том, чтобы минимум 20 километров до линии боевого соприкосновения враг был вынужден двигаться пешком. И достаточно долго, двое-трое суток, с задержкой в транзитных блиндажах по дороге, и с большим риском погибнуть, пока он дойдет до переднего края. Пока враг будет идти к переднему краю, из десяти восемь-девять точно погибнут», — пояснил начальник службы БпЛА 13-й бригады НГУ Хартия.

Дроны, работающие на оптоволокне, стали одной из самых больших угроз на фронте на четвертом году российского полномасштабного вторжения в Украину. Однако их применяет не только враг: Министерство обороны Украины еще в начале года кодифицировало украинские оптоволоконные дроны Stalker от компании TechEx.

