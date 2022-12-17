При помощи оружия и умелых действий. В Нацгвардии показали, как спецназовцы остановили прорыв россиян в Донецкой области — видео

17 декабря, 15:52
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Нацгвардейцы остановили очередной прорыв врага (Фото:Нацгвардия/Facebook)

Нацгвардейцы остановили очередной прорыв врага (Фото:Нацгвардия/Facebook)

Бойцы Национальной гвардии Украины остановили прорыв врага в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

Во время разведывательных действий бойцы спецподразделения Омега заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия. В частности, в направлении, которое держат украинские Силы обороны, двигалась техника и захватчики. Координаты были переданы бойцам Вооруженных Сил Украины, которые совместно с нацгвардейцами открыли огонь по врагу.

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На другом направлении, где враг пытался совершить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника.

«Как отмечают сами военные, враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию. Не допустить прорыв врага на этом направлении — первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, так как это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра», — отметили в Нацгвардии.

https://www.facebook.com/watch/?v=1686603181743060

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 690 своих военных, за минувшие сутки — 420.

https://www.youtube.com/embed/y2CCrs2Xa8Y
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Нацгвардия Украины Донецкая область Российские военные Прорыв Война России против Украины

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