При помощи оружия и умелых действий. В Нацгвардии показали, как спецназовцы остановили прорыв россиян в Донецкой области — видео 17 декабря, 15:52 Нацгвардейцы остановили очередной прорыв врага (Фото:Нацгвардия/Facebook)

Бойцы Национальной гвардии Украины остановили прорыв врага в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

Во время разведывательных действий бойцы спецподразделения Омега заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия. В частности, в направлении, которое держат украинские Силы обороны, двигалась техника и захватчики. Координаты были переданы бойцам Вооруженных Сил Украины, которые совместно с нацгвардейцами открыли огонь по врагу.

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На другом направлении, где враг пытался совершить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника.

«Как отмечают сами военные, враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, что чрезвычайно усложняет ситуацию. Не допустить прорыв врага на этом направлении — первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, так как это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра», — отметили в Нацгвардии.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 97 690 своих военных, за минувшие сутки — 420.