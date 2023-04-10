В Нацгвардии назвали самые сложные участки фронта на Донбассе 10 апреля, 17:55 Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Лиманское, Авдеевское, Бахмутское и Марьинское направления остаются самыми сложными участками для украинских сил на фронте.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

«Сейчас самой сложной ситуация остается в Донецкой и Луганской области, где враг концентрирует значительные усилия, чтобы пробовать продвигаться вперед. В частности, это Лиманское, Авдеевское, Бахмутское и Марьинское направления», — сказал он.

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Музычук добавил, что оккупанты применяют очень большие силы на этих направлениях. Также, по его данным, на Бахмутском направлении на протяжении последних недель РФ использует не только боевиков ЧВК Вагнера, но и подготовленные подразделения спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

«Что касается, например, боев уже в городе, то враг применяет тактику полного разрушения сооружений, определенных наших укреп позиций — по сути, их полностью разбирают, чтобы пробовать продвигаться», — сказал Музычук.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера оккупанты перебрасывают в Бахмут элитные подразделения.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля заявил, что в случае угрозы окружения Бахмута «будут соответствующие правильные действия».