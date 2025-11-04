В НАБУ заявили, что работники Офиса генпрокурора провели обыск у их сотрудника

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что во вторник, 4 ноября, около 03:00 прокуроры Офиса генерального прокурора вместе со спецназовцами провели обыск у сотрудника НАБУ.

В сообщении говорится, что к сотруднику НАБУ применили физическую силу. Однако о подозрении ему не сообщали. Кроме того, обыск проходил без решения суда.

В НАБУ считают, что обыск, вероятно, связан с выполнением их работником профессиональных обязанностей.

Как отмечается в сообщении, этот сотрудник документирует ряд коррупционных дел и всегда действует четко в рамках украинского законодательства.

В НАБУ также заявили, что накануне обыска за их сотрудником следили. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к этому люди.

Ранее 21 июля СБУ, Офис генпрокурора и ГБР провели несколько десятков обысков у детективов НАБУ.

В СБУ сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре. В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

22 июля Магамедрасулова арестовали.

Впоследствии СБУ заявила о новых доказательствах по делу детектива НАБУ, а именно — переписка, в которой упоминается продажа в Дагестан выращенной в Житомирской области технической конопли.

16 сентября СБУ, ОГП и ГБР сообщили о новом подозрении Магамедрасулову. Детектива подозревают в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.

В интервью NV Магамедрасулов сообщал, что считает дело против себя политическим и связывает его со своей работой, делами НАБУ, к которым приобщался, и чиновниками, к которым ему с коллегами «удалось дотянуться».

27 октября суд избрал меру пресечения свидетелю по делу Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву в виде личного обязательства. Прокуратура подозревает его в даче ложных показаний.