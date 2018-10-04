В НАБУ отчитались о проделанной работе. О чем рассказал глава бюро Сытник

Сытник заявил о "грубых грязных шагах" в отношении НАБУ со стороны фигурантов производств

НАБУ на финальной стадии расследования дела о введении формулы Роттердам+. Провокации против бюро возникают из-за приближения к выборам и создания Антикоррупционного суда, заявил глава ведомства Артем Сытник. Об этом - в сюжете Радио НВ.

3 октября глава НАБУ отчитался о деятельности бюро в первом полугодии 2018 года на профильном парламентском комитете. Сытник отметил, что медийная война против НАБУ началась давно и сейчас переросла в "горячую стадию". Ее причиной стали "грубые грязные шаги" со стороны фигурантов производств, которые расследуют в его ведомстве.

Реклама в метро

30 сентября в Киевском метрополитене появилась реклама этого выступления Сытника. В рамках рекламной кампании Сытник обещал назвать фамилии топ-коррупционеров. При этом в НАБУ заявили, что не имеют к этому никакого отношения и не знают, кто тот господин, который заплатил за нее деньги.

Ответственность за эту рекламу на себя взяла Всеукраинская общественная организация Честное слово.

Не следует ждать наказаний чиновников

Ранее НАБУ составило сообщение о подозрении относительно первого заместителя главы СБУ Павла Демчины в незаконном обогащении. Тот заявил о своей невиновности и попросил генпрокурора провести расследование действий детектива НАБУ.

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Сытник предоставил конкретику по некоторым резонансным делам, но не более, отметил после заседания комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции его секретарь Дмитрий Добродомов.

По его прогнозам, результатов работы бюро, а именно возвращение украденных средств и наказания чиновников, в ближайшее время ждать не следует. Но это не значит, что НАБУ не должно работать, добавил депутат.

Игнорирование дел

Сытник адекватно оценивает деятельность Антикоррупционного бюро, отметил заместитель главы профильного комитета Виктор Чумак. Глава НАБУ, отчитываясь перед депутатами, мягко намекнул на то, что бюро - единственный несистемный орган в правоохранительной системе.

На бюро не совершаются такие политические влияния, как на СБУ, прокуратуру и на Национальную полицию. Однако конкретики мало, отметил нардеп.

НАБУ закрыло глаза на дело по Шулявскому путепроводу в Киеве, отметил Чумак.

Попытка номер два

Оценку эффективности бюро манипулятивно подменяют эффективностью работы судебной системы, отметил член Совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков. Однако НАБУ - это орган досудебного расследования, отметил эксперт. По его словам, бюро доводит до суда немало дел по топ-коррупционерам, но дальше действительно возникают проблемы.

Также конфликт между руководителями САП и НАБУ влияет на работу этих органов, добавил эксперт.

Парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции должен был заслушать отчет директора НАБУ еще 19 сентября. Однако тогда Сытник не прибыл на заседание комитета.