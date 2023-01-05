Детектив НАБУ назвал два отличия между преступными организациями Галантерника и Кауфмана и Боруховича 5 января, 13:08 Алекс Борухович (ранее имел имя Александр Грановский) и Борис Кауфман (Фото:dumskaya.net, Odessa Media)

Руководитель отдела детективов НАБУ Денис Гюльмагомедов в интервью NV назвал два отличия между преступными организациями Владимира Галантерника и Бориса Кауфмана и Алекса Боруховича (экс-нардепа от СДПУ (о), который ранее имел имя Александр Грановский).



Как рассказал Гюльмагомедов NV, преступная организация Галантерника действовала в 2016—2019 годах и фактически была для бизнеса единственным окном для решения вопросов, входящих в компетенцию городских властей.

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«Свой запрос бизнесмены адресовали определенным людям, которые решали все вопросы в городе. Имена этих людей всем известны, их передавали через „сарафанное радио“. Благодаря им застройщики получали за бесценок коммунальное имущество (в пользование или собственность) и в дальнейшем захватывали большие земельные участки для застройки. Так же через этих людей решали вопросы с получением градостроительных условий или добивались пассивной позиции ОГС в судебных процессах по защите интересов общества», — объяснил детектив НАБУ.

После прекращения работы первой преступной организации и бегства Галантерника за границу ее часть осталась на своих местах.

«На самом деле вот эта новая преступная организация состоит на 80% из тех же людей, которые входили в состав первой», — отметил Гюльмагомедов.

По его словам, хотя содержание работы обеих преступных организаций похоже, между ними есть некоторые отличия.

«Во-первых, новая организация менее масштабна. Возможно, потому, что она просто „младше“. Во-вторых, ее организаторы пытались придать своей деятельности более законный вид», — рассказал детектив НАБУ.

Преступная организация Галантерника «оперировала так называемыми понятийными соглашениями, прямо фиксировавшими обязательства ПО и их цену».

«Организация брала на себя ответственность решать вопросы с голосованиями местных депутатов, закрывать вопросы с правоохранительными органами, обеспечивать предоставление градостроительных условий, несмотря на то, противоречит ли это генеральному плану застройки, противоречит ли целевому использованию этих земельных участков, несмотря на то, что земельные участки должны передаваться на конкурсе — это никого не волновало. Новая группа пыталась все завернуть в обложку меценатства, поддержки бизнеса. Но на самом деле суть та же, то же «единое окно», — уточнил Гюльмагомедов.

5 декабря НАБУ и САП сообщили, что разоблачили в Одессе новую преступную организацию. По информации следствия, ее руководителями были Борис Кауфман и его партнер Александр Борухович .(бывшая фамилия — Грановский), и она ежемесячно накапливала доход в среднем по 12 млн грн.

НАБУ и САП утверждают, что участники организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета, чтобы те принимали нужные им решения.



Действия предполагаемых организаторов схемы квалифицировали по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу (по данным ЦПК, речь идет о Константине Ефремове) инкриминируют ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.



8 декабря Кауфман вышел под залог в 129 млн грн. Борухович был отправлен под стражу с залогом в 124 млн грн, Ефремов — с залогом 19,8 млн грн.