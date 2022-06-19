Разминировать деоккупированные территории планируют в течение года после окончания боевых действий — МВД 19 июня, 14:55 Цей матеріал також доступний українською В МВД заявили, что разминировать деоккупированные территории планируют в течение года после окончания боевых действий (Фото:МВД)

Разминировать деоккупированные территории планируется в течение года после окончания боевых действий, сообщает МВД в Telegram.

"Руководство МВД понимает масштаб "минного наследия", который оставляют после себя оккупационные войска", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что уже прилагают максимальные усилия, чтобы ускорить гуманитарное разминирование деоккупированных территорий.

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"Но остро стоит вопрос закупки современной пиротехнической техники. Специалистам МВД нужны роботизированные машины, которые могут быстро и безопасно разминировать большие территории», - заявили в МВД.

В ведомстве добавили, что именно поэтому переговоры продолжаются с Японией, США, Канадой, а также с европейскими странами.

В МВД заявили, что если эти шаги будут предприняты и удастся все запланированное, можно уверенно говорить, что сроки полного разминирования будут значительно изменены – понадобится не три-пять лет, как планировали раньше, а меньше.

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